Általánosságban elfogadott tény, hogy ha egy újonnan vásárolt autót az ember maga hoz el a kereskedésből, az egyből 15-20%-ot veszít az értékéből. Ez egy Toyota Corolla esetében kevesebb mint egymillió forint, míg egy Rolls-Royce Ghostnál 13 millió, azaz egy jó középkategóriás autó ára.

Vannak azonban esetek, amikor az első út egy új autóval ennél sokkal többe került végül. Összegyűjtöttünk pár ilyen történetet, amelyekről az elmúlt években olvastunk/írtunk, olyan autókról, melyeket még azelőtt összetörtek, hogy igazán élvezni lehessen őket.

Ferrarit venni drága mulatság, bérelni pedig pláne. A Royalty Exotic Cars saját nyolcvanmilliós F8 Tributóját négy órára 266, nyolc órára ötszázezer forintért adja ki. Sajnos ebben benne van, hogy az ember összetöri, ebben az esetben az ügyfél egy sziklát talált el állítása szerint úgy 70 km/h-val, amikor azonban a cég emberei megvizsgálják azt, nem igazán hisznek neki.

Eleinte nem tűnik olyan nagynak a kár, meghajlott felnik, egy kicsit horpadt kasztni és egy kifújt légzsák. Amikor azonban alá tudnak menni a műhelyben, látják, hogy a váz is meghajlott és a felfüggesztés is komolyat kapott, vélhetően a sofőr megpördült és nem egy, hanem több sziklát is eltalált. Sajnos totálkárosnak kellett nyilvánítani a kocsit, amelyet most adtak ki először.

