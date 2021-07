Az Audi motorsport-részlege még 2015. márciusában mutatta be a másodgenerációs R8 LMS GT3-ba tervezett versenyverzióját, majd 2018 októberében a V10-es is jött, melynek ma az Evo II-specifikációja is megjött a GT2 és a GT4 között, ez a gyártó egyetlen csak pályán használható R8-asa.

A 2022-es szezonra fejlesztett R8 LMS GT3 Evo II több területen módosult: aerodinamika, váz, motor és a klíma is megújult. Ráadásul míg az elődnél a padlólemez adta a leszorítóerő nagyját, itt az új hátsó szárny teszi ezt meg. A lengéscsillapítók négy irányba állíthatóak és a motor is új légbeömlőt kapott, amivel gyorsabban jut a nyomaték az 5,2-literes motorból az 585 lóerővel együtt a kerekekre.

A beltérről nem adott ki képet az Audi, de a közleményben elárulták, hogy a nagyobb kényelemérzet érdekében javítottak a klímán. Ezek elsősorban újonnan gyártott kocsikra szerelik majd, de akinek egy régebbi verzió van meg, az Audi Sport fejlesztéseit egy csomagban fel tudják rakni később is.

Fontos tudni, hogy a modell ára komolyan megnőtt 2016-hoz képest. Akkor nettó 359 ezer euróba, avagy 125 millió forintba került, az Evo II viszont már 429 ezerbe, ami 25 millió forinttal növeli az árat. Akinek nincs ennyi pénze, de pályára szánt Audit akar venni, annak ott a szintén mostanában bemutatott új RS3 LMS.

