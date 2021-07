A hétvégén az RM Sotheby’s árverésén adtak el egy egykor Lewis Hamilton által vezetett Forma-1-es McLarent 4,73 millió fontért, azaz kb. 1,9 milliárd forintért. Ez nem a legnagyobb összeg, amit modern Forma-1-es autóért kifizettek, Michael Schumacher 2001-es Ferrarija 2017-ben 2,2 milliárdos ajánlatot vonzott be, Juan Manuel Fangio 1954-es Mercedese azonban mindent visz közel kilencmilliárd forintos árával.

A McLaren MP4-25-öt a 2010-es szezonban vezette a brit és csapattársa, Jenson Button, legjobb eredménye egy futamgyőzelem volt a Török Nagydíjon. Ez az első olyan autója a hétszeres világbajnoknak, mely kalapács alá kerül.

A csapat 2010-ben eltette télire a kocsit, 2019-ben újították fel, ami teljes szétszerelést, a biztonsági szempontból lényeges elemek tesztelését és esetleg cseréjét és a motor Mercedes általi restaurálását jelentette. A hirdetés szerint használható pályán való vezetésre, de hozzáteszik, hogy egy tízéves Forma-1-es autót nagyon kevesen tudnak kezelni, ráadásul beindításához is több mérnök kell.

Az autóban egy 2,4-literes, nyolchengeres szívómotor van, azonban nem erről, hanem a vitatott F-csatornáról híres, melynek kivezetése a Vodafone felirat F-jénél van (innen a neve). Ezt a nyílást a sofőr a lábával tudja lezárni és egyenesekben úgy 10 km/h-t ad a végsebességhez a légellenállás csökkentésével, gyorsan be is tiltották.

Az MP4-25 egy korszak végét is jelenti a McLarennek. A csapat 2010 után, mivel másodhegedűs lett a Mercedes gyári csapata mellett, lassú visszaesésbe kezdett, Hamilton 2013 végén át is ment hozzájuk és nyert hat vb-címet sorozatban. Azóta a McLaren is jól teljesít, miután a Honda és a Renault gyengécske erőforrásai után idén visszatértek a Mercedeshez.

