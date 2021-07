A régi autók valami egészen mássá való átalakítása általában nagyszerű eredménnyel jár, szerencsére az internet tele van ilyen megoldásokkal. Az egyik a Youtube-on MasterMilo néven futó videósé, akinek több ilyen kalandja is volt már, de most minden eddiginél messzebb ment: tankot csinált másodgenerációs Renault Cliojából.

Pár hét alatt az alábbi videóban lévő Clio teljesen átalakult. Annak érdekében, hogy a lánctalpak ne darálják le a fényezést, némi helyet kellett csinálni. Egy harmadik kerékpár is lett rakva középre, hogy ne essen össze a lánc a két tengely között.

A volt autó maradt elsőkerék-meghajtású és a motor is maradt az eddigi négyhengeres darab. Ez még valahogy el tudja vinni az autót, még ha brutális füstje is van, a legjobban azonban a kuplung szenved, amely a végén meg is adja magát. A lánctalpak nagyon nehezek és a kis ferdehátú váltója nem tud ennyi erőt küldeni a földre.

A kommentekben többen is azt írják, még különlegesebb lenne a darab, ha egy működő krumpliágyút tenne a tetejére, esetleg egy füstgenerátort, hogy összezavarja az ellenfelet. Akárhogy is, a kuplunggal kell majd kezdeni valamit.

