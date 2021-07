A Használtautó.hu számaiból egyértelműen kiderült, hogy az autópiacon erős élénkülés volt tapasztalható az első félév során. Nem csak az új járművek terén tapasztalható a keresletnövekedés, a használt autók terén a 2019-es, járvány előtti adatokhoz képest is történt emelkedés.

2020 első félévéhez képest 45 százalékkal nőtt a keresések száma az idei első félében, miközben a tulajdonosváltások száma is 5.7 százalékkal emelkedett. Az új autók piacán a kereslet még 13 százalékkal elmarad a 2019-es szinttől, a tulajdonosváltások terén tapasztalható csak 1.4 százalékos növekedés.

Az építőiparhoz hasonlóan azonban a használt autópiacon is jelentősebb áremelkedés tapasztalható, Katona Mátyás szakértő szerint a következő okok miatt: az új autók árnövekedése és hosszabb szállítási ideje (részben a chiphiány miatt), a forint árfolyama, a drágább import és a növekvő kereslet.

Ez pedig konkrét számok nyelvére lefordítva brutális igazán: az év elején 25, az első negyedévben 32 százalékos áremelkedést lehetett látni a tavalyi év ugyanazon időszakához képest, a második negyedévre pedig 49.9 százalékkal volt már magasabb az ár a tavalyi évhez képest – ez 3.8 millió forintos átlagár a hirdetésekben.

Befolyásolja ugyanakkor az átlagos drágulást az is, hogy egyre több szinte teljesen új, akár szalonautót hirdetnek meg, amely természetesen feljebb húzza az árat. Több jármű ráadásul fel sem kerül a hirdetési oldalra, mivel az olcsóbb kategória iránt fokozottabb a kereslet.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a használt autók terén a Suzuki Vitara és a Suzuki SX4 S-Cross tekinthető a legnépszerűbbnek, míg a Használtautó.hu felületén a Suzuki Swiftet viszik a leginkább. Az új autók terén főként a szabadidő-autók a népszerűbbek, míg a használt autók terén a megfizethetőség a fő szempont, kisebb és a kompakt modellek főként.

Az Audi A4 és A6 továbbra is rendkívül népszerű a használtautók között, míg az Opel Astra, a Ford Focus és a Wolkswagen Golf is ott van az élmezőnyben. Egyértelműen látszódik a koronavírus-járvány hatása is, ugyanis egyre kevésbé meghatározó az autók importja.

Katona Mátyás szerint ráadásul további drágulás várható a használt autók piacán, ugyanis előtérbe fognak kerülni a kisebb környezeti terhelésű, de magasabb vételárú modellek. Mivel az igény folyamatosan növekszik, ezért a vételárak és az üzemeltetési-közlekedési költségek terén is további drágulás várható.

