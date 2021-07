Ez a 911 SC úgy töltötte életét, mint bármely másik, de idén a texasi Mayo Performance Specialtiesnek hála át lett alakítva szafariautóvá. Ennek részeként a TRE Motorsportstól vett ralilámpa-sort, a tetőre egy rozsdamentes acélból és mahagóniból készült kis kiállót, illetve 15 colos keréktárcsákat is raktak rá.

14 Fotó

A hirdetés azt is elárulja, hogy a cég az Elephant Racing Torsion Bar Safari Package Stage 1-t is megkapta. Ez pár centivel megemeli a kocsit és új lengőkarokat, lengéscsillapítót, csapágyakat és egyebeket tartalmaz. Az autó festése maradt az eredeti és azt kell, hogy mondjuk, nagyon jól is megy hozzá.

Az utastérben szürke kárpittal borított kagylóülések, ajtók és fekete műszerfal találhatóak. A fő kiegészítők a klíma, az elektromos ablakok, a tempomat és a hátsó ablak párátlanítója. Az Alpine révén CD-s rádió és egy Momo Prototipo kormány is van benne.

A 911 SC-t egy háromliteres szívómotor hajtja hat hengerrel, 172 lóerővel és 237 Nm-rel, legalábbis újan még ennyit tudott. 212 ezer kilométert futott eddig.

