A Baleset-megelőzés Facebook-oldalról megtudhattuk, hogy a múlt héten közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak a rendőrök az M0-s autóúton.

Az ellenőrzési időszak alatt összesen 42 fővel szemben jártak el a leállósáv indokolatlan használata miatt.

Egy videót is közzétettek a közösségi oldalukon az autósokról. A felvételeken jól látszik, hogy vannak olyan bátor sofőrök is, akik egy rendőrautót próbáltak meg kielőzni a leállósávból, valamint olyanok is, akik csak a szerencsének köszönhetik, hogy nem okoztak balesetet.

