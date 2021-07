Ennek persze oka van, ugyanis ha létezik olyan modell a gyártó kínálatában, amelyre rá lehet aggatni a kulcsfontosságú jelzőt, akkor az biztos a 2014-ben bemutatott sportos SUV-ként piacra kerülő Macan. A típus igencsak impozáns értékesítési számokat hoz a Porsche számára, nem mellesleg az új ügyfelek bevonásához is jócskán hozzájárult.

Épp ezért komolyabb változtatásokat nem is lenne értelme eszközölni rajta, legalábbis nem egyik frissítésről a másikra, hiszen az összezavarhatná az ügyfeleket, és a hirtelen jött változtatások negatívan hathatnának a vásárlási kedvre.

Ennek megfelelően a Macan visszafogott mértékben frissült, ám így is új az első lökhárító, amelyben a légbeömlők is új elrendezést kaptak, mint ahogy új a hátsó rész is, ahol egy feketére fényezett diffúzor gondoskodik a sportos hatás erősítéséről.

Szintén új tételnek nevezhetők a LED fényszórók és a Sport Design visszapillantók is, míg a 19-től 21-colos méretig elérhető felnik új dizájnnal bővültek.

A vásárlók az utastérben is találnak majd némi újítást, ugyanis érkezett egy áttervezett középkonzol, amelynél az áthelyezett gombok mellett a nagyobb tárlórekeszek és a kisebb, ám, jobban integrált váltó is megtalálható. Fontos, vagy inkább érdekes információ, hogy a műszerfalon helyet kapó analóg óra mostantól az alapfelszereltség részét képezi.

Galéria: Porsche Macan (2021)

37 Fotó

Áttérve a mechanikai módosításokra, az új Macan esetében már minden kivitel megkapja a 7-fokozatú, duplakuplungos PDK váltót, a négykerékhajtást és az előző-generációban találhatónál erősebb motorokat.

A standard Macannál egy 2 literes, négyhengeres turbómotorról beszélhetünk 265 lóerős teljesítménnyel, ami 20 lóerővel több annál, amit az előző verzió vonultatott fel. A maximális nyomaték 400Nm, a Sport Chrono csomag igénylése esetén pedig a 0-100-as gyorsulás mintegy 3 tized másodperccel faragható.

A Macan S motorházteteje alá már az a V6-os kerül, ami korábban a GTS-nél volt fellelhető. Itt 380 lóerőre és 520 Nm-es nyomatékra számíthatnak a vásárlók, akik a százas sprintet 4.7 másodperc alatt abszolválhatják, míg az arra alkalmas helyszínen az akár 257 km/órás száguldás érzetét is megismerhetik, persze csak akkor, ha előtte tettek egy pipát a Sport Chrono csomag mellé.

A csúcsmodell ezúttal is a GTS, amely a korábbi Macan Turbo 2.9 literes biturbó V6-osát használva 441 lóerővel, 550 Nm nyomatékkal, 4.3 másodperces 0-100-as gyorsulással és 272 km/órás végsebességgel áll a vásárlók rendelkezésére.

Egyelőre csak az amerikai ár ismert, ott 56 230 dollárról, vagyis 17 millió forint környékéről indul a történet. A Macan GTS ennél jelentősebb drágább beruházás lesz, ugyanis annak ára a feláras tételek nélkül 81 250 dollártól, azaz 24.7 millió forinttól indul.

