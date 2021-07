A Porsche 911 Carrera 2.7 RS a 911-es sorozat egyik legdrágább modellje. Az autó a német sportautó egyik legritkább és legértékesebb változata lett, az egekbe szökő 7 számjegyű árakat is elérve. Ennek a modellnek azonban volt egy még későbbi változata is, a Porsche 911 2.8 RSR, amely szinte ismeretlen a halandó ember számára. Ez a változat az első 300 lóerő feletti Porsche 911-esként vonult be a történelemkönyvekbe, amelyből mindössze 49 darabot gyártottak.

A Porsche 911 Carrera 2.7 RS könnyű és megfelelően megerősített vázszerkezettel rendelkezett. Az 1500 legyártott Carrera 2.7 RS-ből csak néhányat konfiguráltak versenyzésre, így szinte mindegyik megfelelt a Touring utcai változatának.

Később a német márka úgy döntött, hogy egy még könnyebb változatot ad ki, köszönhetően a karosszériában használt műanyag elemeknek és könnyebb paneleknek, a vékonyabb üvegeknek, a könnyebb futóműnek és az erőteljes mechanikának, amely 2,8. literre növelte a lökettérfogatot és 304 lóerőre a teljesítményt. Ez kétségkívül egy lenyűgöző teljesítménynövekedés.

Az autót július 19-én, hétfőn bocsátják árverésre Monacóban. Ez egyike annak a mindössze két Porsche 911 Carrera 2.8 RSR-nek, amely fekete karosszériával hagyta el a gyárat. Mint ennek a változatnak minden példányát, ezt is versenyzésre szánták. Néhány évvel ezelőtt átépítették és visszaállították eredeti állapotára. Az autó most tökéletes állapotban van, az összes eredeti alkatrésszel, beleértve a motort és a sebességváltót is.

