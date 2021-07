Noha a Volkswagen gőzerővel dolgozik a tisztán elektromos-hajtású modellekből álló portfólióján, egy tanulmány szerint a gyártó így sem lesz képes tartani a lépést a kereslettel, sőt, értékelhető profitot sem tud majd keresni velük, aminek fő oka, hogy még mindig komoly összegeket fordítanak a belsőégésű motorok fejlesztésére.

A tanulmány a Volkswagent vette alapul, de készítői megjegyzik, hogy más gyártóknak is komoly gondot fog okozni az elektromos hajtásláncra történő átállás, ugyanis továbbra is jelentős összeget fordítanak azon belsőégésű erőforrások fejlesztésére, melyek népszerűsége az utóbbi években folyamatos csökkenést mutat, így az erre a területre fordított pénz már nem is feltétlenül térül majd meg.

A tanulmányban arra is kitérnek, hogy a tradicionális autógyártók számára nehéz feladat lesz megtartani jelenlegi piaci pozíciójukat, ugyanis hosszadalmas folyamat, amíg kialakítják a megfelelő egyensúlyt a portfoliójukban található, belsőégésű motorral szerelt, hibrid és tisztán elektromos modellek között, miközben az olyan “fiatal” gyártók, mint például a Tesla is, fontos ügyfeleket szipkáznak el előlük.

Az Automobilwoche által közölt CAM tanulmány három forgatókönyvet vizionál 2030-ig. Ezek szerint az elektromos autók aránya Európában 50-90%, Kínában 40-80%, az Egyesült Államokban pedig 40-75% között alakulhat majd. A legrosszabb forgatókönyv szerint, melynél a kereslet a lehető legmagasabb szinten alakul, a Volkswagen akár 2.7 millió elektromos autó értékesítésétől is eleshet a három legfőbb piacon, ami minden bizonnyal érzékeny veszteség lenne a német gyártó számára.

A hamarosan még tovább szigorodó környezetvédelmi előírások miatt az autógyártók arra kényszerülnek majd, hogy még azelőtt leállítsák belsőégésű erőforrásokkal szerelt modelljeik értékesítését, hogy azok teljes megtérülést hoznának. Ez, és a tény, miszerint az elektromos-hajtású autók előállítása költséges folyamat, a járművenként elérhető profitra is nagy hatással lesznek, ami nagyjából 25% körül mozoghat.

A tanulmány szerint jó esély mutatkozik arra, hogy 2030-ig az akkumulátorok kilowattóránkénti ára 40 euróról 70-re emelkedik, ami még nehezebbé teszi majd az elektromos autókon történő haszonszerzést.

