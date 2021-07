A Daimler vezérigazgatója, Ola Kallenius 2020 márciusában hivatalosan is megerősítette, hogy elkészül az elektromos-hajtású változat a Mercedes G-osztályból, a megjelenés időpontjával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy néhány évre szükségük lesz ahhoz, hogy ezt a történetet végbevigyék.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Német lapok azonban arról cikkeznek, hogy a modell első változata egy tanulmány formájában már a most szeptemberben megrendezésre kerülő Müncheni Autószalonon bemutatkozhat, ami után a sorozatgyártott verzió majd 2023 körül érkezhet.

Az egyelőre EQG néven emlegetett újdonság annyiban biztosan eltér majd a tervezett EQS és EQE típusoktól, hogy esetében nem egy dedikált elektromos autóról lesz szó, hanem sokkal inkább a belsőégésű változat tisztán elektromos-hajtáslánccal rendelkező kiviteléről.

Bár a pontos specifikációk egyelőre nem ismertek, szinte biztosak lehetünk benne, hogy két villanymotort használ majd a gyártó, így teremtve meg az összkerékhajtás lehetőségét. Úgy tudni, egy méretes, 108 kWh kapacitású akkumulátorcsomag is helyet kap majd az autóban, amely egyetlen töltéssel mintegy 500 kilométer megtételére lehet képes.

Amennyiben a fenti információkat vesszük alapul, érdemes lesz vetni egy pillantást a modell súlyára is, ugyanis a dízelüzemű G350d már most is 2 351 kilogrammot nyom, míg az AMG változat 2 650 kilogrammig is elmerészkedik, így nem kizárt, hogy az EQG akár a 3000 kilogrammos határt is eléri.

Mindeközben a Bugatti Chiron után egy Tesla Model S is kiállt egy Forma-1-es autó ellen gyorsulási versenyre, hogy le tudta-e győzni a Benettont, azt itt lehet megnézni.