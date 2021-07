Az Audi A3 és S3 tavalyi debütje után ideje megismerni a cég leggyorsabb kisautóját. Az RS 3 harmadik generációja itt van, gyakorlatilag csak jó híreket hozott, legalábbis azoknak, akik szeretik hagyományos motorokat, öthengeres motorja ugyanis mindenféle hibrid nélkül maradt meg.

27 Fotó

Kezdjük is ezzel, a hírhedt 2,5-literes öthengeres TFSI motorral, amely minden környezetvédelmi korlátozást túlél egyelőre. Az „Év Motorja” -díjat sorozatban kilencszer megnyerő erőforrás elődjéhez hasonlóan 400 lóerős és 500 Nm-es - a nyomatékhoz hozzá tudtak csapni egy huszast.

Ez annyit jelent, hogy 3,8 mp alatt százon van, végsebessége pedig 250 vagy 280 km/h – attól függően van-e pénzünk extrákra. Az RS Dynamic Package, mely kerámiafékeket is tartalmaz, akár 290-re is tolja a limitert, összkerékmeghajtással és egy hétsebességes automata váltóval. A gyártó jelezte, a váltási idők rövidebbek lettek.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Emellett ez az első Audi modell, ahol az állítható hátsó differenciálmű az alapfelszereltség része, megkönnyítve ezzel a nyomatékelosztást és ezzel megkönnyíti akár a driftelést is, ugyanis képes arra, hogy egy kerékre küldje az összes nyomatékot 1750 Nm-ig. Erre külön vezetési módot is fejlesztett a gyártó, az RS Torque Reart.

A mérnökök a felfüggesztés egyes elemeit is átdolgozták, így az S3-nál 10, az A3-nál 25 mm-rel ül lejjebb. Az előző generáció egyik nagy problémáját, az autó teljesítményét alábecsülő fékeket is kiküszöbölték, így hatszelepes acélfékek állítják meg már az autót, opcióként pedig könnyebb, kerámiafékek is elérhetőek. Apropó, az új RS 3 1570 kiló Sportback, 1575 Sedan formában.

27 Fotó

Ahogy a képeken látszik, az Audi igen agresszív stílus mellett döntött, nagyobb lökhárítókkal, újratervezett hűtőráccsal és nagyobb légbeömlőkkel. A LED-fényszórók jelenléte alap, kicsit még tupíroztak is rajtuk baloldalt a kockás zászlóval alul, jobboldalt az RS 3 felirat jelenik meg indításkor, majd ez is kockás zászlóra vált, ha elindulunk.

Ha szélesebbnek tűnik az új RS 3, mint az előd, nem veled van a baj, 33 mm-t nőtt, hátul pedig további tízet. Két új, Kyalami Greennek és Kemora Greynek hívott árnyalat került a palettára, utóbbit láthattuk már az R8-on.

Belül is van egy jelentős újdonság, egy új képernyő, az RS Monitor mutatkozik ugyanis be, mely a hűtő, a motor és váltóolaj hőmérsékletét és a guminyomást mutatja. Rengeteg Alcantara és szénszálas alkatrész került belülre.

A modell a németeknél kb. 25 millió forinttól kezdődik Sportback néven, aki szedánt szeretne, az kb. 300 ezerrel kell, hogy többet fizessen. Mindkettő augusztus közepétől lesz megvásárolható és 2021 végétől lehet majd őket átvenni.

Mindeközben eladásra kínálnak egy Ferrari 488 Pistát, amelynek azonban nem is olyan kicsi szépséghibái vannak. A részletekről itt írtunk.