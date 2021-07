A 2021-es Goodwood Festival of Speed egyik sztárja az Aston Martin Valkyrie volt, a közúti versenyautót rengetegen megcsodálták és V12-es motorjait is megszólaltatta. A nézők akcióban is láthatták, ugyanis elindult az esemény főattrakciójának számító hegyifutamon, azonban a második körében műszaki hiba miatt figyelmeztetés nélkül megállt a pályán és le kellett gurulnia onnan.

Az Autosportnak az Aston Martin elnöke, Lawrence Stroll mondta el, hogy egy kb. kétezer forintos alkatrész hibája vezetett eddig: „Volt egy kis elektromos malőr, az alacsony és a magas feszültségű akkuk között egy öt fontos alkatrész adta meg magát valamiért. A tesztek alatt nem futottunk bele ilyesmibe.

A Valkyriéből csupán 150 darab készül majd, ezek mindegyike elkelt már. A csak pályán használható Valkyrie AMR Pro még exkluzívabb lesz 25 példánnyal.

A Valkyriét egy 6,5-literes, V12-es Cosworth-motor hajtja, mely egy Formula-1-ből szedett hibrid öntöltő rendszert is kap. Ez a felállás 1160 lóerőt adományoz a kocsinak, amivel kevesebb mint 3 mp alatt százon van a kocsi és 320 km/h fölé is gyorsulhat.

