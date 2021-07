A 333 SP egy versenyautó-prototípusnak készült, a 90-es években 40-et épített belőle a Ferrari. Az alábbi videóban lévő a 034-es számú, mely nemrég ellátogatott a monzai versenypályára.

Minden egyes 333 SP-ben a Ferrari 1990-es Forma-1-es autójának négyliteres, V12-es szívómotorjának egy módosított változata van, ez 641 lóerős és egy ötfokozatú szekvenciális váltón át küldi a hátsó tengelyre az erőt.

A modell az 1994-es IMSA GT Championship harmadik versenyén debütált a Road Atlantán, majd Lime Rock versenyét is megnyerték, úgy, hogy mindhárom dobogóra álló 333 SP-t vezetett. 1995-ben a sebringi 12 órás versenyt és az IMSA egyéni és csapatversenyét is megnyerték, további éveikben négyszer is megnyerték az FIA Sportscar Championshipet.

A videón a sofőr az autó határait feszegeti a pályán, egyáltalán nem érdekli mennyire drága és ritka modell van a kezei között. Nem csak gyors, hanem a hangja is részegítő.

