A Superformance már jó 25 éve van a piacon, hogy Shelby Cobrák, Daytonák, GT40-ek és más guruló vázak értékesítését bonyolítsák. De mint minden gyártó, látják, merre van a jövő, így összeálltak az egyedi villanyautókat gyártó Everratival, akik a Safir GT40-nel közösen egy klasszikus Ford GT-t építenek elektromos hajtáslánccal.

9 Fotó

Az Everrati már több legendás modellt, mint a Mercedes-Benz SL W113 Pagodát, vagy a Porsche 911 (964) kupét, Targát és kabriót alakította elektromossá, sőt, olyan limitált kiadásokon is dolgoztak, mint a Land Rover Series IIA.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A GT40-es történetét mindenki ismeri: a 60-as években Carroll Shelby segítségével a Ford építette, hogy megverjék a Ferrarit Le Mans-ban, film is készült belőle. Egy hétliteres V8-as van benne, kb. 485 lóerővel, ezt később lezsugorították 4,9-literesre a szabályok miatt.

Sok villanymotorra lesz szüksége, hogy ezt hozza, de a Porsche 964 Everrati 500 lóerős és egy 53 kWh-s akku van benne – a GT nagyobb, szóval nagyobb energiaforrás is beleférhet.

Az első fejlesztési változat már gyártás alatt van, de egy prototípusnak használt váz már el is készült. Így is időbe fog kerülni az angol cégnek megtalálni a megfelelő helyet az akkumulátornak. Emiatt árakat még nem is közöltek.

Mindeközben a Bugatti Chiron után egy Tesla Model S is kiállt egy Forma-1-es autó ellen gyorsulási versenyre, hogy le tudta-e győzni a Benettont, azt itt lehet megnézni.