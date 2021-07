Elon Musk az elektromos autók piacának egyik megkerülhetetlen személye, mondhatnánk úgy is, hogy úttörője, ám míg korábban elsősorban a teljesítmény javításán fáradozott, addig a Cybertruck bemutatójakor nyilvánvalóvá tette, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a Tesla más területen is elkülönüljön a riválisoktól.

Szükség is lehetett erre a lépésre, hiszen azzal mindenki tisztában volt, hogy csak idő kérdése, és a mainstream autógyártók is felnőnek a Teslához, ezen a ponton pedig nem árt, ha valami továbbra is a kaliforniai autógyártó kezére játszik.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Épp ezért a Tesla Cybertruck olyan megjelenést kapott, amit az emberek, ha akarnának sem tudnának elfelejteni, ám ahogy az ilyenkor lenni szokott, a bemutatón látott modell rendesen megosztotta az embereket.

Ettől függetlenül az autóban nagy potenciál lehet, amit kitűnően jelez az is, hogy eddig a pontig nem kevesebb mint egymillió előrendelés érkezett rá, igaz ez még nem jár vásárlási kötelezettséggel, szóval simán lehet, hogy többen is a mellőzés mellett döntenek majd, ami Elon Muskot nem különösebben szomorítaná el.

“Benne van a pakliban, hogy a Cybertruck egy bukás lesz, mert minden mástól különbözik, de a legkevésbé sem érdekel. Az összes többi autó olyan, mintha egymásról másolták volna őket, a Cybertruck viszont úgy néz ki, mintha földönkívüliek készítették volna a jövőből”, írta Twitter-oldalán a cégvezető.

Hogy végül milyen pályafutást fog befutni az újdonság, azt egyelőre korai lenne megjósolni, ám egy esetleges siker esetén nem lepődnénk meg, ha újabb szokatlan küllemű járművek elkészítését is fontolóra venné a Tesla.

Mindeközben a Bugatti Chiron után egy Tesla Model S is kiállt egy Forma-1-es autó ellen gyorsulási versenyre, hogy le tudta-e győzni a Benettont, azt itt lehet megnézni.