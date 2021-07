Ha esetleg nem tudnád, a jármű, amelyről ebben a cikkben lesz szó, hivatalosan az 1963-as Frankfurti Autószalonon mutatkozott be, és azonnal szenzációt keltett. Ez a Mercedes-Benz W100 Pullman 600, egy limuzin, amely a 60-as és 70-es években a német márka luxuskiválóságát képviselte.

26 Fotó

Az egyik ilyen különleges limuzin, amelyet 1975-ben egy libanoni megrendelő számára gyártottak, antracitszürke metál külső fényezéssel és kék bőrbelsővel, most Európában a Mechatronik-tól vásárolható meg. Tudjuk, hogy tetszik, de az ára valószínűleg nem fog tetszeni – 2,3 millió euró, azaz a jelenlegi árfolyamon számolva körülbelül 836 millió forint.

A Mercedes-Benz Classic 2007-ben szerezte meg a járművet Malagában, majd ezt követően egy nagyon hosszú és részletes restaurálási folyamatba kezdett. Egy ügyfél kérésére az autót teljesen szétszedték, hogy visszaállítsák a gyári állapotát.

Az első fontos lépés a karosszériát érintette, amelyet a Mercedes-Benz Stuttgartban teljesen újjáépített, majd újra is festett. Hasonlóképpen a motort, a sebességváltót és más kulcsfontosságú alkatrészeket is felülvizsgáltak, és a futóművet is újjáépítették.

A belső tér egyedi, kifejezetten ehhez a bizonyos Mercedes-Benz W100 Pullmanhoz készült, a modern Maybach sorozat elemeivel. Ez ebben az esetben üvegtetőt jelent, amelyet olyan modern funkciók egészítenek ki, mint az érintőképernyős infotainment rendszer. Emellett egy gombnyomással egy válaszfallal elkülöníthetők a vezető és a hátsó ülések.

Az első és hátsó kamerák gondoskodnak arról, hogy a hatalmas limuzin manőverezése könnyű feladat legyen. Az üléseket a modern Maybach-ülések alapján tervezték, és hidraulikusan állíthatóak. A hátsó üléseken az eredeti hordozható hűtőtáska, valamint összecsukható asztalok és egy pezsgőtartály kapott helyet. A légkondicionáló rendszert is áttervezték, hogy jobban lehűtse az utasteret.

