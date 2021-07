Nem úgy az önálló márkává cseperedő Cupra, amely rövid létezése óta egyre több vásárlót győz meg arról, hogy megéri hozzájuk csatlakozni.

Az újautó-stratégia prezentálása során Herbert Diess, a Volkswagen Csoport elnöke sok más egyéb téma mellett szót ejtett a Cupráról is, ugyanis volt mivel elbüszkélkednie, hiszen az elmúlt néhány évben komoly lépést tettek meg előre.

“A Cupra egy olyan vállalat, amelynek autói jelentős érzelmeket váltanak ki az emberekből, miközben olyan modern technológiákkal vannak megtámogatva, mint amilyen a MEB platform is. Értékesítés tekintetében már most megelőztük az Alfa Romeót, ám képesek leszünk arra, hogy ennél messzebb is eljussunk”, nyilatkozta a vezető, aki szerint minőségben és értékesítési számokban is tudnak még javulni a jövőben.

Az évek során egyébkén a Volkswagen Csoport többször is megpróbálta felvásárolni az Alfa Romeót, ám sikerrel egyszer sem jártak, ugyanis az FCA nem volt túl nyitott az eladásra.

