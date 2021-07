A bajor gyártó nagyjából egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy tisztán elektromos-meghajtású változat is készül az új 5-ös sorozatból, mint ahogy azt is elárulták, hogy egyelőre a hagyományos benzinüzemű változatokról sem mondanak le.

16 Fotó

Előbbi kivitel egyre többet szerepel a sajtóban, ugyanis folyamatosan zajlik a közúti tesztelése, aminek köszönhetően újabb és újabb képek érkeznek róla. A legutóbbi fotókon ugyan még mindig tetemes mennyiségű álcát visel az elektromos 5-ös, ám néhány részlet már jól megfigyelhető rajta.

Az autó aránya alapján egy kifejezetten elegáns modellről van szó, amely ugyanakkor visszafogottabbnak tűnik, mint a 4-es sorozat, aminek vélhetően majd sokan örülnek. A frontrészen némi E39-es beütés is megfigyelhető, ám könnyen lehet, hogy itt csak az álcázás csapja be az érzékszerveinket.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A hátsó rész már egyértelmű hasonlóságot mutat a jelenlegi 5-ös sorozattal, a hátsó lámpákat pedig túlságosan is takargatják még ahhoz, hogy a megjelenésükről érdemi következtetést lehessen levonni.

Bárhogy is legyen, az 5-ös sorozat erős mezőnybe csöppen, hiszen többek között a Mercedes-Benz EQE és az Audi A6 e-tron lesz az ellenfele, vagyis az i5-nek a kényelem és teljesítmény terén is domborítania kell.

Utóbbi esetében a hírek választástól függően 70 és 100 kWh kapacitású akkumulátorcsomagról és akár 400 kilométeres hatótávolságról szólnak, ami talán ahhoz is elég lehet, hogy a Tesla Model S vásárlóit is elbizonytalanítsa.

Mindeközben előkerült egy videó, ahol Detroitban egy Tesla sofőre hív ki "gyorsulási versenyre" egy prototípust az új, elektromos Hummerből. Az eredményről itt lehet érdeklődni.