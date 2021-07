A Ferrari 812 Competizione 2022 első negyedévéig még nem nagyon fog senkinek a keze ügyébe kerülni, azonban az olasz márka legújabb modelljének egy darabját megpillanthatták azok a szerencsések, akik jókor sétáltak jó helyen London utcáin.

Mint ahogyan a videón is látszódik, a szuperautót éppen egy trailerről gurítják le és egyértelműen látszik, hogy mint a szemük világára, úgy vigyáznak rá, még a gyári felnivédőt is az autón hagyták. Ezt követően néhányszor megpörgették a motort, alacsony sebességgel még mentek is vele, ekkor pedig egy 296 GTB is csatlakozott a társasághoz.

Pontosan nem tudni, hogy a 812 Competizione ezen darabja milyen célt szolgálhat, de feltehetően bemutató jelleggel vitték Londonba, a videó végén ugyanis is látni lehet, ahogyan a szuperautót egy Ferrari-kereskedésnél parkolják le.

A Ferrari 812 Competizione talán az utolsó szívómotoros V12-es lehet az ikonikus olasz márkától, a 6.5 literes motor pedig nem is akármire, 830 lóerőre és 692 Nm nyomatékra képes. Jelen állás szerint ez a legerősebb belső égésű motor, amit a Ferrari valaha készített, de ez nem sokáig marad így, ugyanis már megerősítették korábban, hogy egy még erősebb darabon dolgoznak.

A 296 GTB sem nevezhető kispályásnak, ez az első hathengeres motorral ellátott autó az olasz márkától, amelyet hibrid rendszer segítségével sajtolja ki magából a maximumot. A V6-os egy 3 literes, 654 lóerős benzinmotorból áll, amely az elektromos segítséggel együtt 818 lóerőre és 740 Nm nyomatékra képes és ha nagyon meghajtjuk, 2.9 másodperc alatt el lehet vele jutni 100 km/h-ra.

Már az is önmagában nem kis élmény az átlagember számára, ha egy új Ferrari modellt láthat az utcán tündökölni, de amikor kettő tűnik fel egymás mellett, az maga tud lenni az autós Kánaán, amint az a videón is látszik.

