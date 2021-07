Már más országokban születtek hasonló ítéletek, ezúttal pedig Hollandiában mondták ki, hogy a Volkswagennek kártérítést kell fizetni azoknak az átvert tulajdonosoknak, akik jóhiszeműen vásárolták meg az érintett dízeles autókat – írja a holland NL Times hírportál.

A döntés értelmében tehát bárki, aki Hollandiában a szóban forgó szoftverrel felszerelt Volkswagent, Audit, SEAT-ot vagy Skodát vásárolt, az legalább 3000 eurónyi (közel 1.1 millió forintnyi) kártérítésre jogosult, míg használtan vásárolt autók esetében ez 1500 eurós kártérítés.

A Car Claim Foundation nevű szervezet állítása szerint csak Hollandiában 170 ezer sofőrt érintett a botrány, amelynek során úgy vásároltak dízeles autót, hogy az egyébként nem felelt meg az ehhez szükséges követelményeknek.

A Volkswagen dízelbotránya még 2015-ben robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy a német autógyártó manipulálta a károsanyag-kibocsátási eredményeit egy különleges szoftver segítségével, amely érzékelte, hogy mikor tesztelik az autót, és mikor vezetik az úton, így a valós kibocsátás sokkal nagyobb volt, mint amit a teszteredmények mutattak.

Akkor ebből nemzetközi botrány lett, melybe a Volkswagen-csoport akkori vezetője, Martin Winerkorn bele is bukott. A botrány azért is lett akkora, mert világszerte legalább 11 millió autót adtak el hasonló szoftverrel, amelyet egyébként a Fiat Chrysler és a Daimler is alkalmazott.

