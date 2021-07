A Mazda az autóipar folyamatosan megújuló és „zöldülő” folyamatai alatt is a saját útját járja, és nem tettek le arról, hogy a japán márka legendás bolygódugattyús motorjai visszatérjenek az utcai autókba, ahogyan azonban az Audi bivalyerős DTM motorja is csak arra szolgál majd a németek elektromos Dakarra készített autójában, úgy az újgenerációs Wankelek is csak a hibrid rendszert szolgálnák ki.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A Mazda 2022-re tervezte a Wankel-motorok újbóli bevezetését, azonban az Automotive News japán forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a projektet határozatlan ideig elhalasztották, és semmi sem garantálja jelenleg, hogy az meg is fog valósulni.

A Nikkei és a Nikkan Jidosha Shimbun értesülései szerint az már biztos, hogy az MX30 elektromos crossoverbe nem kerül majd Wankel-motor, mivel az olcsó városi terepjáróba nagyobb akkucsomagot kéne szerelniük, amely megnövelné az autó költségeit is.

Maszahiro Szakata, a Mazda egyik szóvivője az AN-nek úgy fogalmazott, hogy „továbbra is vizsgáljuk a Wankel-motorok hatótávnövelőként való használatát, ugyanakkor továbbra sem hoztunk döntést a bemutató pontos időpontjáról” – ami nem hangzik túl kecsegtetően.

Mindeközben elindítottunk egy sorozatot, melyben a világ 20 legdrágább autóját mutatjuk be, ennek első részét itt lehet elolvasni.