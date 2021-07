Gregor Hembrough, a Polestar észak-amerikai régiós vezetője elmondta, valóban olcsóbb elektromos autókkal készülnek, mivel a 2-es modellszéria fogadtatása az Egyesült Államokban jól sikerült.

A szakember hozzátette, a már beharangozott Polestar 3 SUV is Amerikában készülhet, és fő piacának szintén az USA-t lőtték be. A Polestar 3 gyártása egyébként az Egyesült Államok mellett Kínában egyaránt megkezdődik, itt már javában zajlik a Polester 2-k összeszerelése is.

A 2022-re frissített Polestar 2 több ponton is fejlesztéseket kap, legfőképpen a szoftveres vezérlés és a hőszivattyú eshet át a kötelező ráncfelvarráson, így jobb hatótávra és teljesítménybeli javulásra számíthatunk.

A 27 modulból álló, egyetlen feltöltéssel 500 kilométer megtételét ígérő 78 kWh kapacitású akkumulátor segítségével 408 lóerő sajtolható ki a két elektromos motorból, ami 660 Nm forgatónyomaték mellett 0-ról 100 km/h-ra alig öt másodperc alatt gyorsul.

Az autó töltöttségét is fantasztikusan megoldották, mivel 150 kW-os DC és 11 kW-os AC töltési lehetőséggel egyaránt felszerelték az új elektromos gépkocsit.

