A cseh gyártó népszerű modellszériájának legújabb darabjai idén ősszel kerülhetnek az autókereskedésekbe, így Magyarországon is valamikor év vége felé vásárolhatjuk meg a komoly ráncfelvarráson átesett Fabiákat.

A Škoda több mint 110 millió eurót fektetett a Mladá Boleslav-i üzemének felújítására, melynek köszönhetően jelentősen megnövelték a gyártási kapacitásukat, így intenzívebb tempóban tudnak dolgozni a gépkocsik összeszerelésén.

A negyedik generációs Fabia sokkal méretesebb elődjeihez képest, leginkább a szintén negyedik generációs Volkswagen Golfhoz hasonlít a maga 4 108 milliméteres hosszával, 1 780 milliméteres szélességével és 1 459 milliméteres magasságával.

A Volkswagen Csoport MQB-A0 platformjára épülő autó csomagterét 50 köbdeciméterrel 380 literre bővítették, ezen felül a hátsó utastérben is jobban el lehet férni. Az alapmodellen kívül a kombi változat is érkezni fog, valamikor 2023-ban, így azok is elégedetten csettinthetnek majd, akiknek ennyi hely sem elég.

A Fabia 1999-es debütálása óta több mint 4,5 milliót adtak el világszerte a gépkocsiból, ezáltal a Škoda legnépszerűbb típusává vált – nem véletlen, hogy Magyarországon is éppen ebből a modellből fogyott a legtöbb.

