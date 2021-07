Amikor álomautókról beszélünk, általában ugyanazok a nevek jutnak eszünkbe: Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Pagani, stb. Olyan gyártók, akik évről évre teszik le névjegyüket a kategóriában teljesítmény szempontjából. Az ő autóik a legdrágábbak is azonban a világon: Minél erősebb, annál drágább.

De melyek a világ legdrágább autói? Ennek megválaszolásához világszerte átnyálaztuk az árlistákat és végül 30, legalább egymillió euróba kerülő modellt választottunk ki, aztán ezt rövidítettük, így végül 20 darabos lett a lista, négy részben lesz bemutatva. Meglepően sokat gyártanak egyébként Olaszországban!

A 20 darabos lista első három részét már bemutattuk itt, itt és itt és most következzen az utolsó ötösfogat:

Bugatti Centodieci

2,761 milliárd forint

A Volkswagen és a mindenféle Veyron és Chiron előtt a Bugattinak az EB110-e volt, Romano Artioli valóra vált álma. Két éve mutatták be a Centodiecit, amely a 90-es évek szuperautója előtt tiszteleg és csak 10 darabban lett legyártva, melyeket a fenti áron adtak el.

Bugatti La Voiture Noire

3,792 milliárd forint

Továbbra sem tudni, ki a tulajdonos, de azt igen, hogy volt közel négymilliárd forintja arra, hogy a La Voiture Noire, az egyetlen, az 1930-as évek Type 57 SC Atlanticját idéző hiperautó az ő garázsában díszelegjen.

Rolls-Royce Sweptail

4,482 milliárd forint

Milliomos vagy, akinek kielégíthetetlen vágya a klasszikus autók gyűjtése, de a modernek kényelmét sem akarod feladni? Az egyetlen megoldás felhívni a Rolls-Royce különleges rendelési osztályát, ahogy ez az ismeretlen milliárdos tette, és majd ötmilliárd forintért cserébe megrendelte a múlt Rollsaira emlékeztető Sweptailt.

Pagani Zonda HP Barchetta

6,895 milliárd forint

A Pagani mítosza a Zondával indult, amely a HP Barchetta révén a legdrágább, San Cesario sul Panaróban épített modellként képviseli a márkát. Horacio Pagani 60. születésnapját megünneplendő, a Zonda HP Barchettának nincs teteje, de van egy AMG által szállított 7,3 literes, tizenkéthengeres szívómotorja 800 lóerős teljesítménnyel.

Rolls-Royce Boat Tail

7,928 milliárd forint

Amikor a teljes testreszabásról van szó, a Rolls-Royce-nak nincs mit tanulnia a többi gyártótól és ezt ismét bemutatták a Boat Taillel, egy egyedi, tetőtől talpig a rejtélyes megrendelő (bár sokan Beyoncét és Jay-Z-t sejtik mögötte) ízlésére tervezett autóval, melyben külön pezsgőhűtő és piknikernyő is van. Az árát sosem jelentették be, de több forrás is megerősítette a nyolcmilliárd forint közeli cechet.

Mindeközben elindítottunk egy sorozatot, melyben a világ 20 legdrágább autóját mutatjuk be, ennek első részét itt lehet elolvasni.