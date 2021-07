Az olasz válogatott Európa-bajnoki győzelmét az egész ország megünnepelte, rengeteg városban tartottak hajnalba nyúló ünnepségeket. Az alábbi videó tanúsága szerint valaki még egy 60-as évekbeli Alfa Romeo GT 1300 Juniorába bepattant, hogy tökéletes karikákat mutasson be egy körforgalomban.

A lehető legolaszabb ünneplési formára még a gyártó vezérigazgatója, Jean-Philippe Imparato is csak gratulálni tudott Twitteren.

Az Alfa Romeo GT 1300 Junior 1966-os születésű, ez volt a legkeresettebb modelljük akkoriban. Egy kicsi, 1,3-as, de 90 lóerős motorral volt felszerelve, ez és összetéveszthetetlen stílusa 1971-re hihetetlen sikeressé tette.

1974-ben megújult és egy 109 lóerős 1,6-literes motor is a kínálatba került, emellett a klasszikus két lámpát elől négy váltotta. A modell 170 km/h fölé is tudott gyorsulni (ebben nagy szerepe van annak, hogy csak 930 kiló), amivel akkoriban még nála sportosabb autókat is simán vert.

