Hamarosan kezdetét veszi az idei Monterey Car Week, melynek keretében számos remek autó gazdára talál majd, ám az egyik legkülönlegesebb egészen biztosan a Glöckler-Porsche 356 Carrera 1500 Coupé lesz, amelynek fejlesztését egy német üzletember végezte meg 1954-ben.

A Monterey Car Week szervezői szerint a világ egyetlen Porsche 356 Coupéjáról van szó, amelynek kialakítása is egyedi, ugyanis mindössze három személy számára tervezték.

Walter Glöckler egyébként nem csupán autókereskedő volt, hanem ő maga is fejlesztett versenyspecifikus modelleket, így született meg a szóban forgó példány is, amelyben a Porsche 356 mellett némi Porsche 550 is megtalálható, ugyanis a mechanikai elemek az utóbbiból érkeztek.

Mivel egy erősen módosított autóról van szó, nem állíthatjuk azt, hogy egy hivatalos Porsche modell kerül kalapács alá, ám mivel kifejezetten egyedi, vélhetően vaskos árat kell majd fizetni érte.

Az autóról készült galéria a lap alján található.

