Aki követi a brit motorsportot, jól ismeri a Jaguar XJR-t. A 90-es évek egyik legendás modelljéről van szó, amelyet a gyártó több sorozatba is nevezett. Az egyik darab Justin Law vezérletében részt is vett a Goodwood Festival of Speed hegyifutamán, ami sokaknak nosztalgikus lehetett, hisz tíz éve már ugyanez a páros már indult egyszer.

Most azonban nem jutott el a célig az autó: Law balesetet szenvedett az időfutamon. A tágabb részletek még ködösek, de a fenti videóban arról a napról megtekinthető az esés a Porsche 962C után.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ez alapján Law egy ponton elvesztette az irányítást az autó felett, megpördült és eltalálta a szénabálákat. A Jaguar komoly károkat szenvedett, de Law sértetlenül megúszta.

Egy Jaguar XJR-8/9-cel Law 2009-ben már futott egy rekordot 44,19 másodperccel és erre készült most is az XJR-12D-vel, amely a le mans-i győztes XJR-9 továbbfejlesztett változata. A Goodwood hivatalos eredménylistája szerint az ez előtti körben 46,9-et ment.

Mindeközben kiderült, hogy a legnépszerűbb kínai villanyautót hihetetlen alacsony haszonért árusítják hazájában. Hogy miért és hogy mely modellről van szó, azt itt lehet elolvasni.