A kétségbeesés érzése, amikor az ember megrongálja az autóját, kétségkívül elég intenzív, és ha a kár súlyos, ez az érzés csak még rosszabb lesz. Olykor azonban előfordul, hogy a kárt egy buta baleset okozza, máskor pedig vakmerőség eredménye lehet. De az is előfordulhat, hogy az autódban keletkezett kár nem is a te hibádból következik be. Az alábbi történetben egy (vagy több) szuperautó-tulajdonosnak kellett elszenvednie az önhibáján kívül megsérült autó fájdalmát.

A beszámolók szerint a fent látható kegyetlen vérengzés egy nőnek köszönhető, aki július 4-én valahol Kínában összeszólalkozott férjével, miközben egy BMW 335i-t vezetett. Nem világos, hogy mi volt a nézeteltérés oka, de dühe arra késztette, hogy a német szedánnal belerohanjon néhány, a közelben parkoló, nagyon-nagyon drága egzotikumba.

A BMW hátulján keletkezett sérülésekből egyértelműen megállapítható, hogy a feldühödött nő más autóknak ütközött mielőtt dühe egy parkoló Ferrari GTC4Lussóra összpontosult volna. Ami még ennél is rosszabb, hogy a nő olyan brutálisan nekiment az olasz szuperautónak, hogy az belökte a szomszédos területre, ahol egy ritka Porsche 918 Spyder parkolt.

De ha ettől még nem törted ketté a monitorod, van tovább is: nekilökődött egy oszlopnak is, megrongálva a Porsche fényszóróját, vezetőoldali karosszériáját és első orr-részét, míg a 918-as hátsó része valószínűleg a mellette parkoló Mercedes-Benz E-osztályt is megkarcolta. Még a kétkerekűek sem voltak biztonságban, a hírek szerint egy közeli BMW R18-as motor is megsérült az őrült, valóságos dodzsemben.

Azt nem tudni, hogy ezek a szuperautók mind egy személyhez tartoznak-e, vagy egyáltalán ismeri-e őket a feldühödött nő, de bárki is legyen az, biztosak lehetünk benne, hogy most komolyan elkeseredettnek érezheti magát. A BMW 3-as sorozat az, amelynek a legtöbb sérült panelje van, de minden bizonnyal a legolcsóbban javítható lesz a sérült autók közül.

Feltéve, hogy a tulajdonosnak van pénze a javításra, miután eladta a lelkét a biztosító társaságnak, amelynek most egy életre ellenségévé vált. Az esetről jelenleg nem állnak rendelkezésre további részletek, de biztosak vagyunk benne, hogy a különböző sérült autók tulajdonosa(i) komoly jogi lépéseket fognak tenni.

