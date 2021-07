Nem mindennap ad ki a BMW különleges sorozatot, ezért a mai nap valóban különleges: az új BMW X5 Black Vermillion Edition mindössze 350 darabot számol, mindet az Egyesült Államokban lehet megvásárolni.

Galéria: 2022 BMW X5 Black Vermilion

23 Fotó

Az X5 xDrive 40i-ből indult a modell története, amelyen azonban minden fekete, kivéve a vörös hűtőrács. A fényszórók LED-esek, de a kék X dizájn lézerfényt is rejt. A cég ezen felül a teljes M Sport csomagot ráerőltette a kocsira, agresszív lökhárítókkal, 22 colos felnikkel, amelyek mögött vörösre festett M Sport fékbetét van és a cég sportrészlege adta a kipufogókat is.

A beltérbe is került újdonság, mégpedig a Merino fekete bőrborítása vörös varrással, még a padlón is. Az iDrive vezérlőt szénszálas szegély veszi körbe, ahogy a váltót és a start-stop gombot is. Ez és a bőrrel fedett műszerfal sincs meg a sima xDrive40i-ben, de más alapdolgok is teljesen újak, mint a kormányfűtés, vagy a Harmon Kardon hangrendszer.

Az erőt egy háromliteres, hathengeres turbómotor adja, 335 lóerőt egészen pontosan, amit egy nyolcsebességes automata váltó vezérel. A vásárlók 82300 dollárért, azaz kb. 24 millió forintért vásárolhatják meg a Vermillion Editiont.

