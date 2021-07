Amikor álomautókról beszélünk, általában ugyanazok a nevek jutnak eszünkbe: Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Pagani, stb. Olyan gyártók, akik évről évre teszik le névjegyüket a kategóriában teljesítmény szempontjából. Az ő autóik a legdrágábbak is azonban a világon: Minél erősebb, annál drágább.

De melyek a világ legdrágább autói? Ennek megválaszolásához világszerte átnyálaztuk az árlistákat és végül 30, legalább egymillió euróba kerülő modellt választottunk ki, aztán ezt rövidítettük, így végül 20 darabos lett a lista, négy részben lesz bemutatva. Meglepően sokat gyártanak egyébként Olaszországban!

A 20 darabos lista első részét már bemutattuk tegnap, itt lehet elolvasni és most következzen a következő ötösfogat:

Bugatti Bolide

1,04 milliárd forint

Nem lenne ez a lista hiteles a Bugatti nélkül, kezdjük is rögtön a Bolidével, amely hatalmas W16-os motorjával, 1850 lóerejével és ugyanennyi Nm-es nyomatékával egészen komoly hőtermelő. A Milan Monza Motor Shown a hangját is hallhattuk, itt jelent meg először a rajongók előtt. Csak egy készült belőle és nem is fog több: egymilliárd forint körüli áron kelt el.

Bugatti Chiron Pur Sport

1,04 milliárd forint

Minél közelebb jutunk a lista elejéhez, annál több Bugattit fogunk látni. Most a Bugatti Chiron Pur Sport ideje jött el, a francia hiperautó szintén egymilliárd forintos különleges sorozatáé, mely az aerodinamikára és a súlycsökkentésre helyezi a hangsúlyt. Semmi extrém nincs benne, éppen elég ahhoz, hogy a négy turbós W16-os 1500 lóerejét hatékonyabban használja ki.

W Motors Lykan Hypersport

1,179 milliárd forint

Az inkább a Halálos Iramban 7-ben való közreműködéséről, mint szépségéről ismert Lykan Hypersport a 2013-as kiadásakor neki jegyzett árnak köszönhetően van a listán. Nem igazán a teljesítménye miatt ilyen drága (3,7-literes biturbós hathengerese 780 lóerős és 960 Nm-es), inkább a titánburkolatú LED-fényszórók miatt, melyek között 15 karátos gyémántok is rejlenek, illetve a holoképernyő miatt a középkonzolon.

Lamborghini Veneno

1,269 milliárd forint

Bár az Aventador az alapja, a Lamborghini Veneno egyáltalán nem hasonlít a márka nemrég búcsúztatott csúcsmodelljére. Egy elképesztően feszes vonalakkal bíró autóról beszélünk, melyben a V12-est 750 lóerőre húzták, a három modell egyenként így 1,269 milliárdot hozott a cég konyhájára.

Pagani Huayra Roadster BC

1,304 milliárd forint

Egy Pagani Huayra, ezúttal a Roadster BC (találkozunk majd még a Paganival). A modellt Benny Caiola, Horacio Pagani egy ideje elhunyt barátja tiszteletére készítették, mindössze negyven példányban, 1,3 milliárd forintos áron. Csillagászati összeg egy csillagászati minőségű autóért: Csupán 1250 kilós, emellé pedig egy 802 lóerős, 1050 Nm-es V12-es dukál.

A sorozat harmadik része holnap ugyanekkor lesz közzé téve.

