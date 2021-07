A villanyautók nagyon gyorsak, erről szerintem már megbizonyosodhattunk párszor. Elég nehéz olyat találni, ami nem az. Viszont van egy másik versenyfajta, ami sokkal érdekesebb lehet esetükben. A Car And Driver 11 modell valós hatótávját és töltési idejét mérte meg úgy, hogy egy 1000 mérföldes távot kellett megtenniük.

A lap a lehető legtöbb villanyautót elkérte erre a versenyre és sokan bele is egyeztek abba, hogy megméressék magukat. A startlista a következő: Audi e-tron, Ford Mustang Mach-E, Kia Niro EV, Nissan Leaf, Polestar 2, Porsche Taycan 4S, Tesla Model 3 Performance, Tesla Model Y Performance, Tesla Model S Long Range, Volkswagen ID.4, Volvo XC40 Recharge.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Persze pár kulcsjátékos hiányzik, így is azonban ez a legnagyobb hasonló teszt – párat már meg is osztottunk az eddigiekből. Sokak a Teslát mondanák győztesnek, már csak azért is, mert az Egyesült Államokban, ahol a videó készült, rendelkezésükre áll a márka igen kiterjedt gyorstöltő-hálózata.

Mindenesetre nem fogunk semmit sem elárulni. A videó rövid és már elmagyaráztuk nagyjából, mi történik benne, így nincs más hátra, mint a lejátszásra klikkelni feljebb.

Mindeközben felkerült egy orosz hirdetőoldalra egy Lada, mely állítólag 37 éves, azonban messze nem látszik ez meg rajta. A további információkat itt lehet elolvasni.