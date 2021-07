A Hyundai luxusautó-részlege már korábban megerősítette, hogy a Genesis G70 Shooting Brake az európai piacra is ellátogat, most pedig már képeket is kaptunk az újdonságról, melyek alapján csak azt tudjuk mondani, hogy tűkön ülve várjuk az érkezését.

A D-szegmensbe szánt modell olyan típusokkal kell majd, hogy felvegye a versenyt, mint az Audi A4 Avant, a BMW 3-as sorozat Touring kivitele, vagy épp a Mercedes C-osztály Estate.

A látottak alapján dizájn tekintetében a csatába méltó ellenfélként vonul majd a Genesis, ám a gyártó közlése szerint anyaghasználat és teljesítmény terén sem érheti majd panasz a G70 Shooting Brake-et.

4,68 méteres hosszúságával és 2,385 méteres tengelytávjával a Genesis G70 Shooting Brake tökéletes választás lesz azok számára, akik egy élhető, praktikusan használható családi autóra vágynak.

Sajnos egyelőre nem ismert, hogy a modell milyen erőforrásokkal lesz elérhető Európában, mindenesetre más piacokon a 304 lóerős 2 literes TGDI, a 380 lóerős 3.5 literes benzines V6-os, illetve a 210 lóerős, 2.2 literes dízelmotor lett a befutó.

