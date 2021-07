A két képet az autópályarendőrség osztotta meg Facebookon, miután egyik járőrük egy apró hibát vett észre egy vörös Priuson. Elon Musk internetszolgáltatójának, a Starlinknek a műholdvevője volt a motorháztetőn egy vezetékkel az autóba kötve.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A járőr rákérdezett arra a sofőrnél, hogy esetleg nem zavarja-e a vezetésben a szélvédőnél is nagyobb tányér, amire ő őszintén azt válaszolta, hogy csak a jobbkanyaroknál.

A CNBC szerint azért volt szükség a Starlink-műholdvevőre, mert az autóból is szerette volna működtetni a vállalkozását. Ez parkolás közben még oké is lenne, egy autópályán nem annyira.

Musk Starlink-szolgáltatását jelenleg hetvenezer ember bétateszteli 12 országban, havi kb. száz dollárt fizetnek az előfizetésre és egy külön routert és műholdvevőt is kell venniük. A SpaceX-nek egyelőre nincs engedélye arra, hogy termináljaikat mozgó járműre rakathassák, de a jövőben ezt is szeretnék elérni, hogy kamionokban vagy repülőkön is használható legyen a szolgáltatás.

Mindeközben az Európai Unió eldöntötte, hogy 2022-től kötelező sebességlimit autóba építését teszik törvénnyé saját területükön beregisztrált autókra - vagyis már 2019-ben megtette ezt, azonban most készült el róla egy jó összefoglaló videó, amit itt lehet megnézni.