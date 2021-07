Három modellt pótolni az utolsó belsőégésű motoros Lotusként nem könnyű feladat, de a több mint egy évtizede az első új ilyen Lotus, úgy néz ki, fel tud nőni hozzá. Az Elise, az Exige és az Evora átadják helyüket az Emirának, egy új középmotoros sportkocsijuknak.

Az Emira messze a kétmillió eurós Evija hiperautó alatt van a ranglétrán, inkább a Porsche 718 Cayman és az Alpine A110 az ellenfelei. 4412 mm-es hossza, 1895 mm-es szélessége és 1225 mm-es magassága sokkal nagyobbá teszi, mint az Elise és az Exige, de kicsit még az Evorát is túlnőtte.

Galéria: 2022 Lotus Emira

26 Fotó

2575 mm-es tengelytávja még az új Porsche 911-nél is hosszabb, de nem kell aggódni, hogy a nagy méret nagyobb súllyal is jár, mert a sportkocsi mindössze 1405 kilót nyom.

Két motorral érhető el. A már jól ismert, a Toyotától vett 3,5-literes kompresszoros V6-os, mely az Exige és az Evora erejét is adta és egy új, kétliteres turbómotor az AMG-től, akik az Aston Martinnak is adnak V8-asokat.

Ez az az erőforrás, mely az AMG 45-ös modelljeinek legújabb generációjában van és amely 421 lóerőt produkál a 45 S-verziókban. Ahogy ott is, itt is csak egy nyolcsebességes automata váltóval működik a legerősebb változat, de a Toyota-motornál lehet választani manuálisat is.

Bár konkrétan nem árulta el a Lotus, milyen erős lesz, annyit mondtak, 360 és 400 lóerő közötti teljesítményre és maximum 430 Nm-es nyomatékra számítsunk. A leggyorsabb 4,5 mp alatt lesz százon, 290 km/h-s végsebességgel.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az Emira sokkal visszafogottabb, mint a korosodó elődök és technológiailag is felér napjaink követelményeihez és modern stílusához a LED-fényszórókkal, melyek hasonlóak, mint amik a sokkal drágább Eviján vannak.

Azonban az utastérben villog igazán az Emira elődeihez képest. 12,3-colos digitális műszerközpont a sofőrnek, mellette egy 10,25 colos infotainment képernyő Android Auto és Apple CarPlay integrációval. A tempomattól a hangulatvilágításon át az automata ablaktörlőkig mindent láthatunk, ráadásul tele van segédletekkel is, például lopás esetén követhetjük az autót telefonon.

Az Emirát várhatóan 2022 nyarától lehet majd megvásárolni, 24 millió forint körüli áron lesz elérhető a márka európai kereskedéseiben.

Mindeközben az Európai Unió eldöntötte, hogy 2022-től kötelező sebességlimit autóba építését teszik törvénnyé saját területükön beregisztrált autókra - vagyis már 2019-ben megtette ezt, azonban most készült el róla egy jó összefoglaló videó, amit itt lehet megnézni.