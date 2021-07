Ez pedig nem más, mint... egy másik Mirai, csak újabb, a második generációból. Ez mutatja, hogy valóban nagyon szerette ezt az autóját, mert fű alatt meg tudta venni az újat is. Mint a videóban magyarázza, nem, hogy nem ült benne még soha, a mostani leleplezés előtt még nem is látta élőben. Emiatt kicsit izgatott is volt, de úgy tűnik, nem gondolja hibának a lépést:

„Ugye nem hittétek, hogy lemondok a hidrogénről? Ez varázserő. Ez pedig egy jobb autó. Nagyobb a tankja, erősebb, de az üzemanyagcella kisebb, távolabb lehet vele menni, jobb játékai vannak, remekek a kerekek és még szélvédőre vetített információk is vannak benne.”

Ez mind igaz. Az új Mirai 184 lóerős, ezek a hátsó kerekekre mennek. 9 mp alatt van százon, ez 0,6 mp-cel gyorsabb az elődnél. Végsebessége 175 km/h. Az új tank 30%-kal növeli az autó kapacitását, avagy 650 km-t lehet vele megtenni egy töltéssel, bár van, aki már ezret is utazott vele. A tankolás nem sokkal lassabb, mint egy sima autóé, öt perc alatt megvan.

Sajnos May első útján új autójával a főszerep a forgalomé, fel is teszi a kérdést, ami mindannyiunk fejében megfordult már egyszer: „Miért van másoknak autója? Annyira idegesítő.”

