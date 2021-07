A gyártó vezetői a héten árulták el a Reutersnek, hogy szívesen fogadják azon befektetők pénzét, akik az autógyártók villamosításán akarnak sokan keresni, miután ők 2030-ra már csak villanyautókat gyártanának. Hakan Samuelsson egy interjúban azt is elejtette, hogy még év vége előtt, a Nasdaq stockholmi indexén tervezik a részvénypiacra vezetni a Volvót.

A lépés a Volvo és tulajdonosuk, a kínai Geely kapcsolata miatt érdekes. A két cég szoros technológiai partnerséget kötöttek, a Geely alá tartozó cégek nagy része a Volvo platformját alkalmazza.

A Volvo szerint továbbra is megosztják a platformokat és motorokat, illetve más elemeket a többi márkával, de ezentúl „kartávolságra” teszik ezt, Samuelsson szerint függetlenebbek lesznek a gyártók.

A márka nemrég több bejelentést is tett új, technológiailag fejlettebb modelljeikről. A svédek jövőre egy új csúcs-SUV-vel akarnak jelentkezni, amelynek új generációs szenzorai révén „önvezető potenciálja” is lesz. Emellett azt is vizsgálják. hogy járműelőfizetéses modellt indítsanak, Samuelsson szerint ez lesz az autóipar egészét meghatározó berendezkedés.

