A Maxima volánjánál egy 23 éves ittas nő ült, látni, ahogy az autó az úton átszáguldva csapódik a kútba, az ütközés erejétől az le is dől. Tűz is kitör, de szerencsére egy biztonsági rendszer miatt amennyiben eltalálja valami a pumpát, automatán kioldódó szelepek lezárják az üzemanyag kiáramlását, ezzel megakadályozva, hogy a földalatti tartály felrobbanjon.

Az autó komoly sérüléseket szenvedett, azonnal tör elő a gőz a motortérből, jelezve a hűtő sérülését és az egész eleje behorpadt. Azt is látni, hogy a légzsákok is kioldódnak.

Sokkal rosszabb is lehetett volna a végeredmény. Amennyiben pár méterrel jobbra csapódik be az autó, legalább két embert is elsodort volna, akik egy Chevrolet mellett állnak.

A tűzoltók gyorsan kiértek a helyszínre és eloltották a lángokat, míg a rendőrök előállították a sofőrt ittas vezetés és kiskorú veszélyeztetése miatt, 4 és 5 éves gyermekei ugyanis az autóban voltak. Szerencsére sem ők, sem senki más nem sérült meg.

