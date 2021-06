Kívül az új Polo GTI ugyanazokat a módosításokat kapta, mint a standard modellek és a Golf, így nehezebb megkülönböztetni őt a nagyobb autótól. Elől új fényszórók és világító hűtőrács, hátul Audira hajazó fények és index találhatóak. A lökhárítók a GTI-modellekre hajazóak, középen pedig a Polo felirat helyett a GTI található.

A motortérben is nagyjából ugyanaz a helyzet, a kétliteres, négyhengeres turbómotor 207 lóerőt és 320 Nm nyomatékot generál, ahogy az előző, és ez az első kerekeket hajtja. 6,5 mp alatt van százon és 240 km/h a végsebessége – szintén változatlanul.

Változott azonban a felfüggesztés, lejjebb van ültetve az új Polo GTI, és egy elektromos differenciált is felszereltek. Opcióként előbbiből a Sport Select változat is elérhető, amely automatikusan változtatja a menetmagasságot a kormányművet, motorreakciót és váltásokat érintő vezetési profilok közötti váltásokkal együtt. A váltó egyébként maradt a hétsebességes DSG.

Aki szereti a GTI-k védjegyének számító beltereket, megnyugodhat, mert itt is azt fogja találni, opcióként akár sportülésekkel is. A legjelentősebb újítás azonban a VW új infotainment rendszere egy nagyfelbontású nyolc colos érintőképernyővel. Ezzel már a streamingszolgáltatásokra is tudunk kapcsolódni.

Az új Polo GTI a gyártó IQ.Drive félönvezető rendszerét is megkapja prediktív tempomattal, sávtartó automatikával, radarral és másokkal. Egyelőre sajnos sem a piaci debüt idejét, sem az árakat nem adta ki a Volkswagen, de pár hónapon belül minden kiderül.

