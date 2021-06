A sötétzöld Valkyriét az Aston Martin saját tesztpilótája, Chris Goodwin vezette, a videó tanúsága szerint mind kisebb utakon, mind autópályákon. A részegítő hang az, ami először rabul ejti az embert: a Valkyriében egy 6,5-literes, V12-es Cosworth szívómotor van 1000 lóerővel, illetve a Rimac hibrid rendszere, így összesen 1160 lóerő és 900 Nm nyomaték az, amire képes.

Ami igazán figyelemreméltó, hogy akár 10500-as fordulatszámra is fel lehet pörgetni a motort és bár ennek a közelébe sem ér a videóban, így is nagyszerűen hangzik. Egy ponton a sofőrön látszik, hogy fejhallgató vagy füldugó van.

A Valkyriének nem csak a hangja remek, nagyszerűen is néz ki: egy hasonló modellre sem hasonlít és nagy hangsúlyt fektet a padlólemez aerodinamikájára. Emiatt hátulról konkrétan be is lehet látni alá. A Venturi-alagutak és a diffúzor még a földről is felszívják a törmeléket, hogy aztán kiköpjék azt.

Az Aston Martin 150 darabot készül legyártani a Valkyriéből és Tobias Moers februári nyilatkozata szerint az év közepén, azaz hamarosan, a kiszállítások is megkezdődnek.

