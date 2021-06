Az alábbi F430-at jelenleg a Bring a Trailer nevű oldalon hirdetik az Egyesült Államokban minden dokumentummal, biztosítási történettel és lepellel. 40 ezer kilométert futott, jól karban van tartva és aki ilyen autót keres, annak tökéletes.

Galéria: Eladó Ferrari F430

14 Fotó

A hirdetés szerint az autót egy kerámiaréteggel vonták be, ez magyarázhatja a fekete festés remek állapotát. A két első sárvédőn is ott vannak a Scuderia-pajzsok, megmaradtak az eredeti 19 colos keréktárcsák is. A fékek karbon-kerámia ötvözetből vannak.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az autó eredeti tulajdonosának ízlését dicséri, hogy a fekete külsőt ellensúlyozandó a belteret barna bőr dominálja fekete szegélyekkel. Emellett a Ferrari saját hangrendszerét és kifúrt aluminiumpedálokat is találunk benne.

A motor egy 4,3-literes, nyolchengeres szívómotor 483 lóerővel, amely ez esetben egy F1-technológiás hatsebességes kézi váltóra van kötve és a hátsó kerekeket hajtja meg egy önzáró differenciálon át.

Mindeközben egy videós csapat három kilométeres magasságból dobott le egy Toyota Hiluxot, csak úgy. Itt lehet megnézni a videót.