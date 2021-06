Az alábbi, Youtube-ra feltöltött videón látható, ahogy egy sofőr C63 AMG-jével egy autós találkozóra érkezőktől pár méterre kezd el karikákat csinálni. Az utasok az ablakban lógnak, miközben a sofőr kidobja a kocsi farát, mindenki nagy izgalmára. Aztán a jobb hátsó kidurran és a hátsó lökhárító is megsérül.

Egy kicsit sem zavartatják magukat, kereket cserélnek és folytatják a körözést. Ezúttal azonban rosszra fordulnak a dolgok, a bal hátsó ugyanis rossz szögben talál egy kátyút, megdobva a szedánt és teljesen lerongyolva a gumit.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A sofőr gyorsan leállítja a C63-at és körbeveszik a nézők, megnézni, mi baja az autónak. Egyikük meglepetten fel is kiált, hogy „ez drága lesz.”

Az eset utáni felvételeken látszik, hogy a felni is összetört a kátyúval való találkozáskor, ami azonban sokkal rosszabb hír, hogy a feltöltő a leírásban azt írja, hogy az ütközéstől a hátsó tengely is eltört. Emlékezetes drift lesz ez tehát, még ha nem is azért, amiért a sofőr szerette volna.

Mindeközben egy videós csapat három kilométeres magasságból dobott le egy Toyota Hiluxot, csak úgy. Itt lehet megnézni a videót.