A Ford azonban gyorsan elhessegette ezt az ötletet, a cég észak-amerikai termékkommunikációs igazgatója, Mike Levine Twitteren írta meg, hogy az a modell csak Kínában lesz elérhető. Ez egy időre elhallgattatta a pletykás hangokat, amelyek most újraindultak, miután ez a módosított Evosnak tűnő modell tűnt fel Európában súlyosan álcázva.

Galéria: Ford Mondeo Or Fusion Successor Spy Photos

16 Fotó

A frontrész ismerős, még ha a lökhárítón kicsit alakítottak is, nagyobb különbség azonban, hogy ennek a prototípusnak látványosan kisebb a hasmagassága, mint a kínai Evosnak, de a hátsó ajtói is egyediek és kisebbek a hátsó oszlopok.

Ezek miatt a modell egyedi, ugyanakkor így is az Evosra emlékeztet. Azt is érdemes megemlíteni, hogy ez nem a testvérvállalat Lincoln Zephyr Reflection konceptjének a gyártási verziója, ezt a modellt ugyanis korábban lekapták fotósok álcázatlan első résszel is, akkor a Ford logója volt rajta.

Mindent egybevetve, úgy tűnik, a Ford nem viccelt, amikor azt mondták, az Evos csak Kínában lesz kapható. Azt azonban elfelejtették megemlíteni, hogy egy módosított változata, vagy egy erősen hasonlító modell mégis eljut Európába.

