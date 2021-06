A stratégiának három oszlopa van, az egyik, hogy a gyártó Európa legnépszerűbb márkája legyen. Ennek érdekében a belépőszinten erősítenek. Hogy hogyan, arról nem mentek részletekbe, de megjegyezték, hogy a nemrég frissített Fabia ára 14 ezer euró (kb. 4,75 millió forint) alatt van.

Nem csak erre koncentrálnak majd azonban, a villanyautók is érkeznek majd. Az Enyaqot már ismerjük, de 2030-ig még három elektromos modellt mutatnak be, ezekről nem mondtak sokat, de elejtették, hogy az Enyaq iV alatt lesznek árban és méretben is. Azt szeretnék elérni, hogy európai eladásaik 50-70%-a villanyautókból legyen.

A második oszlop a növekvő piacok felfedezése, 2030-ban a Skoda akar a vezető európai gyártó lenni Indiában, Oroszországban és Észak-Afrikában. Az Indiára szabott Kushaq jelezheti, mire számíthatnak ezek az országok, más piacokon is szeretné bevezetni ugyanis a gyártó.

A harmadik és utolsó oszlop a vásárlókkal való kapcsolattartás. A márka fenntarthatóbb és sokszínű akar lenni, a képzéseiket csakúgy fejleszteni szeretnék, ahogy a digitális ügyféltapasztalatot. Utóbbi részeként kitűzték célnak, hogy 2025-re minden ötödik Skoda az interneten keresztül keljen el.

Emellett a cég évi 1,5 millió éves eladásra szeretné növelni keresettségét világszerte, a flotta károsanyag-kibocsátásait a 2020-as felére csökkenteni és a bürokráciát, illetve a bonyolultságot is csökkentenék az ügyintézésen belül.

