Az autón ebben a videóban krómzöld borítás van, amitől még jobban kilóg a sorból. Az is látható, hogy a hátsó szárny mellett egyes aerodinamikai kiegészítésekkel dobták fel, mint egy splitter és az egyedi oldalküszöb.

A Model 3-on új keréktárcsák, egyedi hátsó lámpák és szénszálas „redőnyök” is vannak oldalt hátul. A tulajdonos Instagram-oldala alapján a belteret is átszabták, egy Sparco versenyülés, bukókeret és hangulatvilágítás is van benne.

A legfurább újítás azonban továbbra is a négy kipufogócső ottléte, melyek egy villanyautón teljesen haszontalanok. A hatás érdekében azonban az autóba egy zajgenerátort is raktak, amely egy hagyományos motor hangját játssza menet közben.

Egy ilyen rendszert mutatott be tavaly a Militek Sport, akik két hangszórót rejtenek a karosszéria alá, amiknek „kipufogóhangját” aztán egy mobilos alkalmazással irányíthatjuk.

Mindeközben a Bugatti először mutatta meg nyilvánosan a brutális Bugatti Bolide hangját, a sokakat konkrétan megrettentő zajokat itt lehet meghallgatni.