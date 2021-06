A dél-koreai gyártó már tavaly szeptember óta hullatja az infómorzsákat az Elantra N-ről, még képeket is kiadtak álcázott prototípusokról, sőt, pár youtuber még tesztelhette is őket. Most álca nélkül láthatjuk a modellt.

Galéria: 2022 Hyundai Elantra N teaser images

2 Fotó

Nem túl meglepő módon a két képen a Hyundai N-részlegének szokásos kék festését viseli az autó, vörös szegélyekkel az oldalküszöbökön és a hátsó diffúzoron. Ezen felül nagy, kör alakú kipufogócsöveket is látunk, amely szintén a Hyundai N-modellek ismertetőjegye.

A cég a felniket is megmutatta, ezek eléggé máshogy néznek ki, mint az i20 N-é, vagy az i30 N-é, éles. feketére és ezüstre festett küllőkkel.

Az eddigi infók alapján a Hyundai Elantra N-t egy kétliteres, négyhengeres turbómotor fogja hajtani 275 lóerővel. A vásárlók egy hatsebességes kézi és egy nyolcsebességes duplakuplungos automata váltó közül választhatnak majd. A cég az autó debütjének időpontját nem árulta el, de a következő hetekben további részleteket osztanak majd meg róla.

