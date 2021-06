Azt a címet az 1969-es készítésű Jerrari kapja, amely a híres gyűjtő és kaszinótulajdonos Bill Harrah agyából pattant ki, miután szerelője összetörte egy hóviharban Ferrari 35 GT 2+2-jét. Harrah úgy gondolta, az ilyen körülményeknek jobban megfelelne egy összkerék-meghajtású darab, így a pletykák szerint magát Enzo Ferrarit kereste meg az ötlettel.

Ferrari nem az a vezető, aki szerint mindig az ügyfélnek van igaza, így elutasította a dolgot, így Harrah maga intézkedett. Megbízta szerelőit, hogy az összetört autó elejét ültessék át egy Jeep Wagoneerre. A 35 GT 2+2 320 lóerős V12-esét keresztezték a Jeep háromsebességű váltójával. A motort pár év múlva egy 5,7-literes V8-as váltotta, elődjét egy másik Wagoneer kapta meg, a Jerrari 2.

Az egyes Jerrariban ma is ez a nyolchengeres van és zöldre lett festve (így is él az emberek emlékezetében, holott először fehér volt). A jármű Harrah 1978-as halála után eladósorba került, majd 2008-ban már német tulajdonosa volt, ő adja most el 50 évesen, mindössze 11265 km-et futott.

A normál 365 GT 2+2-k manapság többmilliárd forintért kelnek el, sajnos ebben a hirdetésben az eladó csak kérésre adja meg az árat, a legutóbbi eladásakor azonban kb. hatmillió forintért cserélt gazdák, érdekes lesz látni, mennyit nőtt az értéke 10 év alatt.

