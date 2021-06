A 94-es Suprának nem jelöltek meg minimálárat, de így is tudta mindenki, hogy hatalmas csata lesz érte, hiszen ez konkrétan az az autó, amit az azóta elhunyt Paul Walker az első két Halálos Iramban-film forgatásán vezetett.

Egy ugyanilyen kinézetű Supra már elkelt 2015-ben, de annak szívómotorja volt, ebben egy két turbóval ellátott, háromliteres sorhatos. Ezen túl nem dolgoztak rajta, így 324 lóerőt tud. Sajnos a filmmel ellentétben valójában egy négysebességes automata váltó van benne, ezt a filmben letakarták, hogy manuálisnak tűnjön.

Ami azonban 100%-ig valódi, az az autó külső-belső designja. A narancssárga festésre a „Nuclear Gladiator” nevű műalkotás és több szponzori matrica is felkerült. A Bomex csomagja révén új első lökhárító és oldalküszöb van, amelyek jól mennek az APR hátsó szárnyához és a Racing Hart M5 felnikhez.

Belül is megtalálni mindent, ami az autóban benne van, azaz a háromküllős kormányt, a kék kárpitot és a plusz mérőket az utas előtt. A rekordajánlatot érő Suprát a The Shark Shop nevű szervízben építették, második filmre aztán jelentősen átalakították, mielőtt ismét eredeti állapotára szerelték át. Az új tulajdonos a dokumentumokat és egy eredetiségi bizonyítványt is kapott.

Persze megkérdezhetné az ember, miért költ valaki százmilliónál is többet egy Suprára, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez nem csak egy Supra, hanem a valaha filmekben szerepelt autók egyik legnépszerűbbike. Ki ne látta volna elvégre a versenyt Brian O’Conner Toyotája és Dom Toretto Dodge Chargere között?

