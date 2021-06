Bár az autóról egyelőre még nincsenek részletek és még a gyártó sem adott zöld utat a szériagyártásnak, a vezérigazgató, Jean-Philippe Imparato már korábban kifejezte vágyát a GTV felélesztésére.

Most az Autocar írt arról, hogy már több lehetőség is lehet a modell jövőjét illetően, így akár két vagy négyajtós kupéként is piacra kerülhet, ahogy az sem kizárt, hogy hibrid és elektromos változat is lesz. Utóbbi a Tesla Model 3 és a BMW i4 riválisa lehetne. Nemrég még a Giulia kétajtós változatát emlegették, mint a GTV-név várományosát, de az a projekt kaszálva lett.

Most, miután az FCA és a PSA összeolvadása után a Stellantis része lett, az Alfa Romeo fel akarja dobni kínálatát a cégcsoport elektromos platformjait és hajtásláncait felhasználva. A Giulia és a Stelvio is megújulnak, a Stellantis-vezér Carlos Tavares pedig arról beszélt, hogy az elsődleges cél a villamosítás lesz.

Az Autocar azt is megemlítette, hogy a Tonale SUV lesz 2025-ig az egyetlen olyan modelljük, amely az FCA platformját használja, a többinek mind a PSA által tervezettek egyike adja majd az alapot.

