A Cor.Speed tízküllős felnijeinek matt festését vörös csavarok ellensúlyozzák. Elől 265/40-es, hátul 295/35-ös gumik vannak rajta.

Az Aerotechnik Fahrzeugteile révén a gyári légrugós felfüggesztést 45 mm-rel lejjebb ültették, illetve távtartókat is tettek rájuk. Bár az alufelnik remekül néznek ki az SUV-n, az új gumik miatt viszont szinte esélytelen, hogy terepen is használható legyen a Macan Turbo.

Galéria: Porsche Macan Turbo Cor.Speed felnikkel

7 Fotó

A galérián lévő képek egy 2020-as Macan Turbóról készültek, melynek 2,9-literes, biturbós V6-osa 440 lóerőre és 550 Nm-re képes. Legnagyobb riválisai erősebbek nála, de ez a modell is 4,5 mp alatt van százon és 270 km/h a végsebessége.

A Macan 2014-ben a Porsche kisebb SUV-jeként mutatkozott be a Cayenne mögött. Ahhoz hasonlóan roppant népszerű lett, 2018-ban frissítették. Az új, már teljesen elektromos második generáció 2022-ben mutatkozik majd be, de a cég az első generációt is fogja árulni, hagyományos motorokkal.

